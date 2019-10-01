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FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 yakalama kararı - Son dakika

FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 yakalama kararı

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 50 askerden 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan askerler ve bu kişilere 'mahrem imamlık' yapan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgüt mensubu 50 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 6'sı daha önce ihraç edilen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon

Bugün sabah saatlerinde, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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