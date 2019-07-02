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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

TSK'ya sızan FETÖ'cülere operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 18 ilde 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ayrıca Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKESÖRDEN MAHREMLER İLE GÖRÜŞME YAPMIŞLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.

25 İLDE OPERASYON

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda aralarında mvazzaf askerlerin de olduğu 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

MAHREM İMAMLAR ÖTTÜ DÜĞMEYE BASILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

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