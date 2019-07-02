Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Ergenekonda 12 yıl sonra karar
İSTANBUL

Ergenekon’da 12 yıl sonra karar

Ergenekon’da 12 yıl sonra nihai karar çıktı. Mahkeme, Ergenekon örgütünün varlığı kanıtlanmadığı gerekçesiyle “örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından yargılanan tüm sanıkların beraatine hükmetti. Danıştay sanığı Alparslan Arslan ağırlaştırılmış müebbet, Osman Yıldırım müebbet hapse çarptırıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Ergenekon davasının son duruşması görüldü.
Ergenekon davasının son duruşması görüldü.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrası 235 sanık yönünden devam eden “Ergenekon” davasının son duruşması dün görüldü. Daha önce açıklanan mütalaada, “Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle bu dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen ‘Ergenekon’ adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir” denilen ancak, kimi sanıkların savunma yapmaması veya mazeret sunması nedeniyle nihai karar bir türlü açıklanmayan davada karar çıktı.

ÖRGÜTTEN BERAAT

Alparslan Arslan

12 yıl süren davada, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı. Mahkeme heyeti, “Ergenekon örgütü” adı altında bir örgüt olmadığı için, “örgüt kurmak, yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçlarından açılan tüm davalar yönünden sanıkların tümünün beraatine hükmetti. Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan “Anayasayı ihlal” suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan’ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım’ın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Osman Yıldırım

Heyet, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım hakkında da, diğer suçları kapsayacak şekilde “Anayasayı ihlal” suçundan müebbet hapis cezası öngörürken, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma” suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün ve “Cumhuriyet gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme” suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası hükmü kurdu. Mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’ın, “Anayasayı ihlal” suçundan verdiği ceza miktarını dikkate alarak hükümle birlikte tutuklama yönünde de karar aldı.

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  • 203 sanığa beraat
  • Davada milletvekili Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Çelebi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski milletvekilleri Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, Emin Şirin, Mehmet Haberal, Turhan Çömez ve Sinan Aygün, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, eski komutanlar Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, İsmail Hakkı Pekin, Tuncer Kılınç ve Veli Küçük ile gazeteci Yalçın Küçük’ün de aralarında bulunduğu 203 sanığın, farklı suçlardan beraatine karar verildi. Sedat Peker, “Drej Ali” lakaplı Ali Yasak ve eski rektörler de beraat edenler arasında yer aldı.
  • Öz ve Seçen firari
  • Zekeriye Öz
    Fikret Seçen
  • O dönem “Ergenekon” soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olarak aranıyor. Bir dönem soruşturmaya bakan firari sanık Cihan Kansız hakkında da FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyaya bakan hakimler Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hala firari olarak aranıyor. Davaya duruşma savcısı olarak giren Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da FETÖ kapsamında tutuklu.

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