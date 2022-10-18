FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu: 48 zanlı yakalandı

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırıkkale'de bazı adreslerde arama yapıldı.

OYNAT 00:49 FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde başlatılan operasyonun, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü kaydetti. Bu operasyonun, 'şafak operasyonu' olmadığının altını çizen Soylu, 'Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmasına devam edilmesi konusundaki tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır.' bilgisini paylaştı. Para transferlerinin kargo ve bankamatikler üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, 'Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır.' dedi. BiP'te paylaş

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Kayseri'deki operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Sivas'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı, 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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GÜNDEM Ankara'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 şüpheli gözaltına alındı

DOKUZ ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 şüpheli yakalandı. Daha önce hakkında yakalama kararı bulunan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğüne gönderildi, 5'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 4 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırıkkale'de 3 şüpheli yakalandı. Zanlılar, T.Ç. M.A.P. ve A.I'nın ATM'lerden kartsız işlem seçeneklerini kullanarak, gönderici ile alıcı TC kimlik numaraları aynı olacak şekilde örgüt mensuplarına ve yakınlarına yardımda bulundukları belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ele geçirildi.