Gündem Ankarada FETÖnün mali yapılanmasına operasyon 543 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA

Ankara'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatından 543’ünün gözaltına alındığını belirtti. Sistematik para akışının tespit edildiğini ifade eden Soylu, "MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankarada FETÖnün mali yapılanmasına operasyon: 543 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yapılan operasyon kapsamında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla düzenlendiğini açıkladı.

MASAK Başkanlığı'nın katkısı ile sistemli para akışının tespit edildiğini bildiren Soylu, "Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

543 kişi gözaltına alındı

704 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 543 kişinin yakalandığını açıklayan Soylu, "Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı." dedi.

"Operasyon çok gizli yürütüldü"

Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü belirterek "Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
GÜNDEM
İstanbul merkezli dört ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara merkezli üç ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Deprem gibi

Deprem gibi

İstanbul'da mahalleli sokağa döküldü.
561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

561 kilometre uzaktaki hedefini vurdu

Yerli Füze 'Tayfun' Rize'de ateşlendi.
İbrahim Kalından Yunanistanın adaları silahlandırmasına tepki: Her türlü sonucu olur karşılıksız kalmaz

​Bakan Soylu: 543 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Kimlerle fiskos yaptın

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.