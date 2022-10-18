Ankara'da FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 543 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla düzenlendiğini açıkladı.

MASAK Başkanlığı'nın katkısı ile sistemli para akışının tespit edildiğini bildiren Soylu, "Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

543 kişi gözaltına alındı

704 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 543 kişinin yakalandığını açıklayan Soylu, "Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı." dedi.

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"Operasyon çok gizli yürütüldü"

Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü belirterek "Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir." ifadelerini kullandı.

#CanlıYayın📡 |📍Ankara | Basın Açıklaması https://t.co/8DtukBTI4O REKLAM October 18, 2022

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