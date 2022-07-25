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Finlandiya ile üçlü muhtıra diplomasisi

Madrid zirvesinde imza altına alınan ve bir aya yaklaşan ‘üçlü protokol’un uygulanmasına ilişkin gelişmeler Türkiye-Finlandiya arasında masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile dün telefonla görüştü.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Finlandiya ile üçlü muhtıra diplomasisi
Pekka Haavisto-Mevlüt Çavuşoğlu

Madrid zirvesinde imza altına alınan ve bir aya yaklaşan ‘üçlü protokol’un uygulanmasına ilişkin gelişmeler Türkiye-Finlandiya arasında masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile dün telefonla görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğiydi. Çavuşoğlu’nun, Haavisto ile görüşmesinde Ukrayna’daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

ŞARTLAR KONUSUNDA DAHA BAŞARILI

İmzalanmasının ardından birinci ayını dolduracak olan ‘üçlü muhtıra’da Finlandiya, İsveç’e göre, Türkiye’nin şartlarını karşılama konusunda daha başarılı oldu. Protokolün imzalandığı 28 Haziran’dan bu yana Finlandiya ile herhangi bir sorun yaşanmazken, İsveç’in farklı kentlerinde terör yandaşlarının gösterileri daha da arttı. Ayrıca Türkiye’nin İsveç’ten talep ettiği terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda da sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. İsveç son olarak FETÖ’nün sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan’ın Türkiye’ye iadesini durdurmuştu.

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