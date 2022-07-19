Dünya ABDde İsveç ve Finlandiyanın NATOya katılımı protokolleri onaylandı
AMERİKA

ABD'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolleri onaylandı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.

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Haber Merkezi AA
ABDde İsveç ve Finlandiyanın NATOya katılımı protokolleri onaylandı
ABD'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı protokolleri onaylandı.

Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu kararın onaylanmasıyla Komitenin ABD'nin diplomatik ve askeri müttefiklik kararları üzerindeki görevini yerine getirdiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in üyeliği, istikrar ve demokrasi için gücümüze güç katacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu oylama ile başka ülkelerin saldırganlığına yanıtın demokratik ülkeler ile daha iyi ilişkiler kurulması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bugün bir kez daha Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi gösterdik. Putin'in barbar savaş mekanizmasıyla mücadele için her türlü silahı verme çabalarımızı da iki katına çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Protokollerin tamamen onaylanması için Senato Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Buradan bir kez daha. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum' şeklinde konuştu.


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