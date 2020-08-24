Fırat Kalkanı bölgesinde çok şey değişti​

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Cerablus, El Bab ve Çobanbey’e geçen 4 yıllık süre içinde Türkiye ve Suriye içinden 409 bin kişi döndü. Bunlarla birlikte bölge nüfusu 1 milyonu geçti. Türkiye’nin desteğiyle büyük dönüşüm yaşayan bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde “Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları” kuruldu. Çobanbey, Azez ve El Bab’da 200’er yataklı, Mare ve Cerablus’ta da 75’er yatak kapasitesi ile hizmet sunuluyor. Ayrıca Cerablus’ta 8 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi açıldı.

OYNAT 01:21 'Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; El Bab bölgesine yapılan askeri sevkiyat, bölgede yaşayan başta çocuklar olmak üzere sivil halkın Türk askerlerini selamlaması ve Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapması yer alıyor. BiP'te paylaş

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KOVİD-19’LA MÜCADELE

Hizmete giren yanık ünitesine dermatom cihazları kullanılarak, greft uygulamaları ve kanser cerrahisi ameliyatları yapılmaya başlandı. Göz ameliyathanesi hizmete girdi. Merkez laboratuvarı ile Kovid-19 tanı ve tedavi merkezi açıldı, Kovid-19 tanısı alan hastaların tedavisi ve izolasyonu için ek servisler hazırlandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlere ilave olarak hastaneler ve sağlık birimleri arasında iletişimi sağlamak, acil sağlık ekiplerinin vakaya müdahale ve hasta sevklerini etkin yönetmesi amacıyla ambulans telsiz iletişim sistemi kuruldu.

SINIRA LOJİSTİK MERKEZ

İnsani yardım faaliyetlerinin sağlanması amacıyla Kilis-Çobanbey sınırında AFAD Başkanlığı’nca lojistik merkez oluşturuldu. Merkez, yardımların depolanması ve tek noktadan koordinasyonunu sağlıyor. Çobanbey AFAD Lojistik Merkezi’nde 63 personelle 15 şoför, Çobanbey fırında da 37 personel olmak üzere toplam 137 personel görevlendirildi. Çobanbey Lojistik Merkezi’nin kuruluşundan bugüne kadar 8 bin 756 TIR ile yaklaşık 400 milyon TL’lik insani yardım faaliyeti gerçekleştirildi. Söz konusu yardımlar 285 köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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Ticarette yükseliş

Tahrip olan yolların birçoğu yenilendi. Çobanbey’den Mare, Ahtarin, Soran ve El Bab’a kadar yenilenen yollar ticareti canlandırdı. Bölgenin tarım arazi varlıkları ve hayvan sayıları çiftçi kayıt sistemi ile uygun şekilde kayıt altına alındı. Tarımsal üretimin artırılması için fide dağıtımı, zirai ilaç temini, yem ve gübre dağıtımı ile tarımsal ekipman sağlanıyor. Günlük ticarete paralel olarak gıdaya erişimde de sorun yaşanmıyor. Eski un değirmenleri yerine modernleri inşaa ediliyor. Bölgenin temiz su ihtiyacı karşılanıyor.

Güvenlik Şurta’da

Güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor.

Yerel unsurlar aracılığıyla emniyet-asayiş birimleri oluşturuldu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce eğitim verilen Şurta teşkilatı sayesinde, güvenliğe yönelik tedbirler alınıyor. Hata, ihmal, kusur gibi durumlarda soruşturma açılıyor. Teşkilatta ihbar hattı da oluşturuldu. Terörden arındırılan bölgenin yeniden terörün hedefi olmaması için sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Bölgede ayrıca araç plaka kayıt sistemi başlatıldı. Plakasız araçlar tehdit olarak değerlendiriliyor.