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Gündem Fırat Kalkanı dört yaşında Mehmetçik Suriyenin kuzeyinde hedeflenen terör koridorunu yerle bir etti
POLİTİKA

Fırat Kalkanı dört yaşında: Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde hedeflenen terör koridorunu yerle bir etti

Türkiye’nin, Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna ilk darbeyi indirdiği Fırat Kalkanı Harekatı dördüncü yılında. TSK’nın Suriye Milli Ordusu ile terörden süpürdüğü bölgenin çehresi Türkiye’nin desteği ile gözle görülür bir şekilde değişti. Savaştan kaçan halkın dönüşüyle nüfusu 1 milyonu aşan bölgede rejimin ve terörün baskısı artık mazide kaldı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

24 Ağustos 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden dört yıl geçti. Harekat sonucunda Azez, Cerablus, El-Bab ve Çobanbey’in de içinde bulunduğu 2 bin 55 kilometrekarelik alan önce terörden arındırıldı, ardından da hayatın normalleşmesi için yönetim organizasyonu başta olmak üzere alt ve üst yapıya ilişkin seri adımlar atıldı.

'Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler
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'Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekâtı' kapsamında El Bab bölgesinin ele geçirilmesine ilişkin yürütülen operasyonların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; El Bab bölgesine yapılan askeri sevkiyat, bölgede yaşayan başta çocuklar olmak üzere sivil halkın Türk askerlerini selamlaması ve Fırtına obüslerinin DEAŞ hedeflerine atış yapması yer alıyor.


MECLİSLERLE EL ELE

Türkiye, yerel meclisler ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla sağladığı koordinasyon sonucunda yereldeki tüm aktörleri bölgenin yapılandırma sürecine dahil etti. Geçen dört yıl içerisinde atılan adımların meyveleri somut bir şekilde toplanmaya başlandı. Yeniden yapılandırma süreci ile bölge normalleşerek, huzur ve güven ortamı oluştu. Huzur ve istikrar sivil halkın dönüşünü tetikledi. Bölgenin nüfusu 1 milyonu aştı. Sağlanan başarı İçişleri Bakanlığı’nın “Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat Bölgerinde İnsani Güvenlik” adlı saha çalışmasına yansıdı.

553 OKUL FAAL

İç savaş boyunca okullar karargah, karakol ve sorgu merkezi olarak kullanıldı. Bundan dolayı eğitim tamamen durmuştu. Öğretmenler, örgüt tarafından tutuklanmış, bazıları infaz edilmişti. Harekat sonrasında hasarlı okullar onurulurken yeni okullar inşa edildi. Çalışmalar neticesinde 553 okul hizmete açıldı. Bazı bölgelerde konteyner okullar yapıldı.

Fırat Kalkanı'nın
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Fırat Kalkanı'nın "vurucu gücü"
Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütleriyle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturan tank ve diğer paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Komutanlığında operasyona hazırlanıyor.


ÜNİVERSİTE KURULDU

Psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocuklara, gençlere yönelik rehberlik ve araştırma merkezi açıldı. Merkezde özel gereksinimli okul çağındaki çocuklar uygun eğitsel yöntemlerle desteklenirken bölgenin gelecekte ihtiyaç duyacağı yetişmiş insan gücü için Cerablus ve El-Bab’da birer yüksek okul ile iktisadi idari birimler fakültesi gençlere kapılarını açtı. Yerel halk, tıp fakültesi açılmasını ve sağlık personeli yetiştirilmesini istiyor.

5 maddede Fırat Kalkanı Harekatı
DÜNYA
5 maddede Fırat Kalkanı Harekatı

Harekatla huzura kavuştular

  • PKK/ PYD ve DEAŞ kaçarken harabeye çevirdiği hastaneler başta olmak üzere 22 merkez yenilenip şifa dağıtıyor. Türkiye, Azez’de Vatan Hastanesi, Çobanbey’de Çobanbey Hastanesi ve El- Bab’da El- Bab Hastanesini hizmete açtı. Sağlık merkezleri yenilendi. İhtiyaç görülen noktalara ek sağlık merkezleri açıldı. Kırsal için 10 mobil sağlık aracı ile çalışıyor. Bölgedeki sağlık personelinin yüzde 80-90 yerel halktan oluşuyor. Türk sağlık personeli danışmanlık görevi üstleniyor. Kanda kişiden kişiye bağışın önüne geçip kan bankası kurulurken 112 çağrı merkezi devreye alındı.

21'nci yüzyılda bir zafer: Fırat Kalkanı
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21'nci yüzyılda bir zafer: Fırat Kalkanı

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