Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği bildirildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/4siKf4C6NV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2020

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