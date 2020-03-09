Gündem Fırat Kalkanındaki askerlerimize saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı'ndaki askerlerimize saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı'ndaki askerlerimize saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki askerlerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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