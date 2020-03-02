Milli Savunma Bakanlığı: 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #Komando pic.twitter.com/6PXCWBpWWj
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #Komando pic.twitter.com/6PXCWBpWWj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 32 terörist etkisiz hale getirilmişti
Öte yandan Bakanlık, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.