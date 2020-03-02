Dünya Milli Savunma Bakanlığı 24 terörist daha etkisiz hale getirildi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı: 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bugün Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 32 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Komandoların, terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Komandoların, terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 32 terörist etkisiz hale getirilmişti

Öte yandan Bakanlık, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bakanlık açıkladı: Sızma yapmaya çalışan 32 PKK'lı terörist öldürüldü
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Bakanlık açıkladı: Sızma yapmaya çalışan 32 PKK'lı terörist öldürüldü

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