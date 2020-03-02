Milli Savunma Bakanlığı: 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hayat

Müzik tebliğin bir aracı

Grup Kıyam’ın yeni albümü “İkra” yakında müzikseverlerle buluşacak. Grup üyelerinden Muhammed Furkan Gökçe “Günümüzde müzik propaganda aracı olarak kullanılıyor. İşin içine müzik girdiğinde çalışmalarınızın çok farklı boyutlara ulaştığını da görebiliyorsunuz. Bir gayemiz var ve biz müziği tebliğin bir aracı olarak görüyoruz.” diyor.