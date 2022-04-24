MSB 'Hendeklere gömmeye devam ediyoruz' diyerek duyurdu: Yedi terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SqqWSy1Ljq
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz!