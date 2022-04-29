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Dünya Suriyenin kuzeyinde yedi PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye'nin kuzeyinde yedi PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Suriyenin kuzeyinde 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hâle getirildi
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Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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MSB paylaştı: Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
OYNAT 00:56
MSB paylaştı: Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait ele geçirilen mühmmatların paylaşımını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Mehmetçiklerimiz, teröristlere ait 369 el yapımı patlayıcıyı imha ederken 81 mağara ve sığınağı da ele geçirdi.' ifadeleri kullanıldı.
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