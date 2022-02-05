MSB duyurdu: İki bölgede teröre darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/MHkYcNublB
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!