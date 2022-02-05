Dünya MSB duyurdu İki bölgede teröre darbe
ZEYTİN DALI HAREKATI

MSB duyurdu: İki bölgede teröre darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: İki bölgede teröre darbe
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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