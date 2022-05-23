Dünya Şehidin son görüntüsü yürekleri dağladı
ZEYTİN DALI HAREKATI

Şehidin son görüntüsü yürekleri dağladı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Şehidin son görüntüsü yürekleri dağladı
Şenel’in, sobada eli yanan yabancı uyruklu küçük bir çocuğa böyle krem sürdü.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.


Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.


9 Mayıs’ta görev yaptığı bölgede Şenel’in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı.

Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel’e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.

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