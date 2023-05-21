Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’de istikrar sağlamadan çekilirseniz yeni göç akını başlar

Bakan Çavuşoğlu, siyasi birlik ve istikrarın sağlanmadan Türkiye’nin çekilmesinin yeni çatışmalara ve göç akınlarına yol açacağını söyledi. “Bunu ırkçı bir yaklaşımla değil de insana yaraşır bir şekilde güvenli ve onurlu bir şekilde yapmamız lazım” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda bir yol haritası olduğunu ve buna yönelik çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

Çavuşoğlu “Şimdi rejim bize çekilin diyor. Her toplantıda ya da sürekli söylüyorlar. Biz çekilsek ya rejim ılımlı muhalifle çatışacak yine göç akını. Ya da terör örgütleri buraya girmeye çalışacak. Yine çatışmalar olacak. Yine göç akını. Bir de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da buralardan biz çekileceğiz diyor. Evet. Bunun altyapısı yani bu ülkenin siyasi birliğini ve de istikrarını sağlamadan çekildiğiniz zaman buraya teröristler gelir. Yine göç akımı olur. Çok ciddi riskleri var. Bunu ırkçı bir yaklaşımla değil de insana yaraşır bir şekilde güvenli ve onurlu bir şekilde yapmamız lazım. Şimdi bu bizim yol haritamızda var. Bunun için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı vatandaşlarımız da görüyor” açıklamasında bulundu.