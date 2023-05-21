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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’de istikrar sağlamadan çekilirseniz yeni göç akını başlar

YPG'yi terör örgütü görmeyen CHP, Suriye’nin PKK’ya teslimi ve terör koridoruna neden olacak 'Suriye'den çekilme vaadi' vermişti. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz’e konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi birlik ve istikrarın sağlanmadan Türkiye’nin çekilmesinin yeni çatışmalara ve göç akınlarına yol açacağını söyledi.

17:31 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’de istikrar sağlamadan çekilirseniz yeni göç akını başlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye’de istikrar sağlamadan çekilirseniz yeni göç akını başlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'yi terör örgütü görmeyen CHP’nin Suriye’nin PKK’ya teslimi ve terör koridoruna neden olacak 'Suriye'den çekilme vaadi' vermesini değerlendirdi. Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, CHP’nin seçim vaatleri arasında da yer alan ve her fırsatta “Suriye’den çekileceğiz” açıklaması yapan Kılıçdaroğlu’nun politikasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

“Yeni göçlere yol açar”

Bakan Çavuşoğlu, siyasi birlik ve istikrarın sağlanmadan Türkiye’nin çekilmesinin yeni çatışmalara ve göç akınlarına yol açacağını söyledi. “Bunu ırkçı bir yaklaşımla değil de insana yaraşır bir şekilde güvenli ve onurlu bir şekilde yapmamız lazım” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda bir yol haritası olduğunu ve buna yönelik çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti.

“Çok ciddi riskler var”

Çavuşoğlu “Şimdi rejim bize çekilin diyor. Her toplantıda ya da sürekli söylüyorlar. Biz çekilsek ya rejim ılımlı muhalifle çatışacak yine göç akını. Ya da terör örgütleri buraya girmeye çalışacak. Yine çatışmalar olacak. Yine göç akını. Bir de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu da buralardan biz çekileceğiz diyor. Evet. Bunun altyapısı yani bu ülkenin siyasi birliğini ve de istikrarını sağlamadan çekildiğiniz zaman buraya teröristler gelir. Yine göç akımı olur. Çok ciddi riskleri var. Bunu ırkçı bir yaklaşımla değil de insana yaraşır bir şekilde güvenli ve onurlu bir şekilde yapmamız lazım. Şimdi bu bizim yol haritamızda var. Bunun için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı vatandaşlarımız da görüyor” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’den çekileceğiz’ açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz medyasına verdiği mülakatta, Esed ile anlaşacaklarını ve yüzde 100 garanti isteyeceklerini söylemiş, "Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girmeli ve Esed'den yüzde yüz garanti alınmalı. Bu garanti, uluslararası anlaşmalara bağlanmalı: Esed mültecilere saldırmayacak, onların maddi ve can güvenlikleri korunacak" demişti.

#Mevlüt Çavuşoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Suriye
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