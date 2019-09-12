Gündem Fıratın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu
ŞANLIURFA

Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı

Fırat'ın doğusunda dördüncü ortak helikopter uçuşu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu başladı.

Haber Merkezi AA
Helikopterler ortak devriye uçuşu için havalandı.
Helikopterler ortak devriye uçuşu için havalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı.

  • Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
  • TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Fırat'ın doğusunda 4. ortak uçuş
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Fırat'ın doğusunda 4. ortak uçuş
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında dördüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

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