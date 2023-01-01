Fırtına seferleri iptal etti: Adalar feribot hattı yarın çalışmayacak

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Adalar feribot hattı seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında salı ve çarşamba günleri planlanan feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında yarın Kabatepe'den 09.00'da, Gökçeada'dan ise saat 06.00'daki seferler yapılacak. Gün içindeki seferler, yapılamayacak.Öte yandan çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm seferler de iptal edildi.