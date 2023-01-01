Fırtına seferleri iptal etti: Adalar feribot hattı yarın çalışmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ocak'a ilişkin hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki bugün ve yarın hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve diğer illerin hava durumu tahmini raporu.