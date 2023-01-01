Meteorolojin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege'de yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
12:06 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
yarın sabahtan itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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