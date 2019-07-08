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POLİTİKA

Fişleme yok

Sözde objektif yayıncılık yaptıklarını iddia eden yabancı medya kuruluşlarının Türkiye’deki uzantılarının yanlı yayını ortaya serilince, kara propagandaya sarıldılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SETA rapor ile ilgili olarak açıklama yayılandı.
SETA rapor ile ilgili olarak açıklama yayılandı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları raporu malum odaklar tarafından çarpıtıldı. Rapor ‘fişleme’ olarak nitelendirilirken, SETA çarpıtmayla ilgili açıklama yaptı.

İTHAMLAR GERÇEK DIŞI

Uluslararası medya kuruluşlarının kritik olayları haberleştirirken ürettikleri siyasi pozisyonun incelendiğini kaydeden SETA, açıklamasında “İlave olarak bu kuruluşlarda çalışan gazetecilerin sosyal ağ analizi yapıldı. Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetleri uzun süredir kamuoyunda tartışılıyordu. Tartışmaların odak noktası bu kuruluşların tek sesli bir yayın çizgisine sahip olduklarıydı” ifadelerine yer verdi. Rapora yapılan “fişleme” ve “andıç” ithamlarının gerçeklikle ilgisi bulunmadığı vurgulanarak, “Tamamen açık kaynaklara dayanılarak yapılan, adı geçen gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri dışındaki hiçbir bilgiyi içermeyen bu çalışmayı fişleme olarak itham etmek, iyi niyet sınırlarının ötesindedir” denildi.

BENZER ÖRNEKLERİ VAR

SETA'nın yaptığı açıklamada dünyadaki farklı düşünce kuruluşlarının da benzer çalışmalara imza attığı belirtildi: Sayısız örnek arasından RAND’ın “Russia’s Use of Media and Information Operations in Turkey”, Center for American Progress’in “The Roots of the Islamaphobia Network in America” ve Media Pluralism Monitor’un her yıl periyodik olarak yayınladığı raporları kamuoyunun dikkatine.

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