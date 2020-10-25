Fransa büyükelçisini geri çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Fransa, Türkiye’deki Büyükelçisi Herve Magro’yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Fransa’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Herve Magro’yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.