Fransa büyükelçisini geri çekti

Fransa, Türkiye’deki Büyükelçisi Herve Magro’yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdı. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, Fransa’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Herve Magro’yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.
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