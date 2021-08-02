Gündem Fransız balkon faciası 4 kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
KOCAELİ

Fransız balkon faciası: 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda, yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
‘Fransız balkon’ faciası: 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi
Balton demirlerinin yerinden çıkması neticesinde Saadet Ün aşağı düştü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Naci Önder Sokak’ta meydana geldi.

Balkon demirleri yerinden çıktı

4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada ‘Fransız balkon’un demirlerine yaslanan Saadet Ün (45) , demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü.

Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.
DHA
Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar, Ün’ün yardımına koştu. Yerde yatan Saadet Ün’ü gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Mucizenin adı Beyzanur: Dördüncü kattan düşen küçük kız sağlığına kavuştu
GÜNDEM
Mucizenin adı Beyzanur: Dördüncü kattan düşen küçük kız sağlığına kavuştu

Balkonun korkuluk demirleri yerinden çıkınca faciaya neden oldu.
DHA
Balkonun korkuluk demirleri yerinden çıkınca faciaya neden oldu.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ün’ün cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti: İkiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi
GÜNDEM
Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti: İkiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi
Abone Ol Google News
Amazon Ormanları alarm veriyor

Amazon Ormanları alarm veriyor

Artık dünyanın akciğeri değil: 926 kilometrekarelik alan yandı.
Kanada alev alev

Kanada alev alev

​2 milyon 700 bin hektarlık alan zarar gördü.
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken insanlar yanıyor uçak gönderin videosu çekti

Gündoğmuş'un tahliye edilmesine karar verildi.

Kaliforniya'da alevler söndürülemiyor, acil durum ilan edildi

Sibirya'nın doğusundaki orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Milyonlarca hektar küle döndü.

İlk defa 200 milyar doları geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.