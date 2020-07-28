Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti: İkiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi

Ekonomi

Kurban Bayramı öncesi müjdeli haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirlerarası seyahat yapacak vatandaşlar için çok önemli bir haberi duyurdu. Karaismailoğlu, bayram boyunca Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açacaklarını bildirdi.