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Gündem Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti İkiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi
KOCAELİ

Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Balkondan düşen bebek 17 günlük yaşam savaşını kaybetti: İkiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesine balkondan düşerek ağır yaralanan ve 17 günlük yaşamını kaybeden 2 yaşındaki Hamza bebek hayatını kaybetti. Hamza bebek ikiz kardeşinin de katıldığı cenaze namazı sonucu toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Hamza bebek toprağa verildi.​
Hamza bebek toprağa verildi.​

Olay Körfez Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikiz bebeklerinden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk önce park halindeki araca sonra da yere çarptı
GÜNDEM
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk önce park halindeki araca sonra da yere çarptı

Hamza bebek.

Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük adlı bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşine yardım ederken balkondan düştü
GÜNDEM
Eşine yardım ederken balkondan düştü

İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük’ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.

Hamza bebek ve ailse.
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