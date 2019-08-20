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İSTANBUL

FSM köprüsü, Afganistan bayrağı renklerine büründü

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

19 Ağustos 1919'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Afganistan'ın, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı sebebiyle Fatih Sultan Mehmet köprüsü Afganistan bayrağının renklerine büründü. Afganistan bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edecek.

Haber Merkezi IHA
FSM köprüsü, Afganistan bayrağı renklerine büründü.
FSM köprüsü, Afganistan bayrağı renklerine büründü.

Afganistan’ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı

İngiltere’den 19 Ağustos 1919’da bağımsızlığını kazanan Afganistan'ın, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

  • Afganistan bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edecek.

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