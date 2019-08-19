Zamana meydan okuyan dev çınar ilgi odağı

Hala yeşil yapraklarını koruyan çınar ağacının yanında ise MS 9'uncu yüzyıla ait Bizans Orta Çağ döneminde yapılan kale de yer alıyor. Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, "Gedelme çınarımız, Akdeniz Bölgesi'nin en yaşlı çınarı. Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce bunu koruma altına aldık. Kemer'imizde yerli ve yabancı turistlerin günlük turlarla sırf bu çınarı ziyaret etmek için geliyor" dedi.

Ağacı korumak için dikkat ediyorlar

Kuzdere Mahallesi Muhtarı Serkan Günay, "Gedelme çınarımız, Akdeniz Bölgesi'nin en yaşlı çınarı. Yaklaşık 2 bin 700 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 20 yıl önce koruma altına aldık. Yerli ve yabancı turistler bu çınarı görmek için günlük turlarla buraya geliyor. Bu kadar yaşayabilen ağaç yok. Kültür varlığı değerinde bizim için. Muhtarlığımız olarak ve yöre halkı olarak son derece hassasız bu konuda. Dikkat ediyoruz ağacımızı korumak için. Çınarın hemen yanında bulunan Bizans dönemine ait olduğu sanılan yaklaşık 2 bin yıllık bir de Gedelme Kale'miz var. Ancak çınar daha yaşlı. Kesinlikle tarihe tanıklık etmiş bir ağaç" dedi.

Yılları burada geçti

Her sabah erkenden eşeği ile birlikte ağacın yanına gelerek, çınarı görmeye gelen turistleri karşılayan Hatice Karakaya (87) da "Çocukluğumuz burada geçti. 2 bin 700 yıllık diyorlar. Gençliğimde bu çınarın altında koyunları beslerdim, sağardım. Yıllarım burada geçti. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Kimsem yok. Turistler eşekle fotoğraf çekiyorlar. Onların verdiği parayla geçiniyorum" dedi.

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Dev çınar ağacı 28 metrelik boyu, 4.54 metrelik çapı ve 14.26 metrelik çevre genişliğiyle ziyarete gelenleri şaşkına çeviriyor.

Türkiye'de gördüğü en yaşlı ağaç

Rusya'nın başkenti Moskova'dan kız arkadaşıyla tatil için gelen İlya Borisov (29) da tatillerinin son gününde Gedelme çınarı ve Gedelme Kalesi'ni ziyaret etmek için geldiklerini söyledi. Borisov, "Türkiye'ye ilk defa geldik. İki hafta boyunca birçok yeri gezdik. Sonunda da doğa içerisindeki bu yere geldik. Sanırım 2 bin 700 yıldan fazla yaşı var çınarın. Türkiye'de gezdiğim yerlerde gördüğüm en eski ağaç sanırım" dedi.

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