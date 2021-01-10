Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:47 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

GÜNDEM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir