İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" sözüne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
"Derhal özür dilemelidir"
Kılıçdaroğlu'nun derhal özür dilemesi gerektiğini söyleyen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.
Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021