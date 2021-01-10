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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" sözüne tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun derhal özür dilemesi gerektiğini söyleyen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
OYNAT 00:47
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde, yüzde 52,59 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Derhal özür dilemelidir"

Kılıçdaroğlu'nun derhal özür dilemesi gerektiğini söyleyen Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” dedi
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