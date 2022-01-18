Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü: Senin yerin de orada hazır

Bir süre önce Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra video çekerek Demirtaş’a borcumu yerine getiriyorum diyen Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul HDP mitinginde İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya tarafından kınandı.

Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gidip ‘ben onu ziyaret ettim’ diyen CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ile ilgili konuşan Kaya, “Bak hemşerim senin yerin de orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP’nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak” dedi.

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İHA

“Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok”

HDP mitinginde “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a Kürdistan diye bir şey yok şeklinde vurgu yapan Kaya, “Katil artık onun ismini de söylemek istemiyorum. İmralı’daki katilin yeğeni ne diyor, ‘Ben Kürdistan’ı İstanbul’a taşıyacağım’ dedi. Ben televizyon izlerken öyle bir kelime duydum. Sen Kürdistan’ı nereye taşıyorsun, Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok. O Kürdistan’ı size yedireceğiz. Sen bu devletin ekmeğini ye, sonra sen git de ki burası Kürdistan’dır. Hani nerede Kürdistan. Biz niye görmüyoruz. O Kürdistan lafını sana yedireceğiz. Senin de o dayının, amcanın her neyse o katilin yanına koyacağız, yakındır. İnşallah devletimiz burada senin de biletini keser ve seni onun yanına koyar. Orada geberirsiniz” diye konuştu.

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OYNAT 01:19 Gara şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki: Devletten maaş alıp PKK'yla sevgili oluyorlar böyle şey olur mu? HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum bugün yeniden şehit oldu” dedi.



HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını eleştiren baba Şehmuz Kaya, 'Benim için şu anda oğlum sanki yeniden şehit oldu. Hala o kadın elini kolunu sallıyor ve mecliste geziyor. Bunun gibi daha çoğu var. PKK ve Kandil bunları seçiyor. Ben 64 yaşında bir Kürt olarak bu insanların içinde yaşıyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyor muyum?



Benim oğlum polis, devletin görevini yapsın, sen gel oğlumun yolunu kes, oğlumu silah zoruyla al, ondan sonra git 6 sene işkence et, orada şehit et. Ondan sonra sen de devletin maaşıyla PKK'lılarla sevgili ol. Böyle bir şey olabilir mi?' şeklinde konuştu.

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