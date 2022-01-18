Gündem Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya Selahattin Demirtaşı ziyaret eden CHPli Tanrıkuluya ateş püskürdü Senin yerin de orada hazır
POLİTİKA

Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü: Senin yerin de orada hazır

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ve “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a ateş püskürdü. Kaya "Bak hemşerim senin yerin de orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP’nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden CHP’li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü: Senin yerin de orada hazır
Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya açıklama yaptı.

Bir süre önce Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettikten sonra video çekerek Demirtaş’a borcumu yerine getiriyorum diyen Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul HDP mitinginde İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya tarafından kınandı.

Selahattin Demirtaş’ı ziyarete gidip ‘ben onu ziyaret ettim’ diyen CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu ile ilgili konuşan Kaya, “Bak hemşerim senin yerin de orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP’nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak” dedi.

İHA

“Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok”

HDP mitinginde “İstanbul Kürdistan’dır diyen Ömer Öcalan’a Kürdistan diye bir şey yok şeklinde vurgu yapan Kaya, “Katil artık onun ismini de söylemek istemiyorum. İmralı’daki katilin yeğeni ne diyor, ‘Ben Kürdistan’ı İstanbul’a taşıyacağım’ dedi. Ben televizyon izlerken öyle bir kelime duydum. Sen Kürdistan’ı nereye taşıyorsun, Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok. O Kürdistan’ı size yedireceğiz. Sen bu devletin ekmeğini ye, sonra sen git de ki burası Kürdistan’dır. Hani nerede Kürdistan. Biz niye görmüyoruz. O Kürdistan lafını sana yedireceğiz. Senin de o dayının, amcanın her neyse o katilin yanına koyacağız, yakındır. İnşallah devletimiz burada senin de biletini keser ve seni onun yanına koyar. Orada geberirsiniz” diye konuştu.

Gara şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki: Devletten maaş alıp PKK'yla sevgili oluyorlar böyle şey olur mu?
OYNAT 01:19
Gara şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki: Devletten maaş alıp PKK'yla sevgili oluyorlar böyle şey olur mu?
HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum bugün yeniden şehit oldu” dedi.

HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını eleştiren baba Şehmuz Kaya, 'Benim için şu anda oğlum sanki yeniden şehit oldu. Hala o kadın elini kolunu sallıyor ve mecliste geziyor. Bunun gibi daha çoğu var. PKK ve Kandil bunları seçiyor. Ben 64 yaşında bir Kürt olarak bu insanların içinde yaşıyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyor muyum?

Benim oğlum polis, devletin görevini yapsın, sen gel oğlumun yolunu kes, oğlumu silah zoruyla al, ondan sonra git 6 sene işkence et, orada şehit et. Ondan sonra sen de devletin maaşıyla PKK'lılarla sevgili ol. Böyle bir şey olabilir mi?' şeklinde konuştu.

Gara şehidinin babasından Kılıçdaroğlu'na tepki: Neymiş Demirtaş hakkı ihlal edilmiş hadi oradan
OYNAT 01:33
Gara şehidinin babasından Kılıçdaroğlu'na tepki: Neymiş Demirtaş hakkı ihlal edilmiş hadi oradan
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler Gara Şehidi Vedat Kaya'nın evine bayram ziyaretine geldi.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, ziyaret esnasında Selahattin Demirtaş'ın hakkının ihlal edildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.

Baba Kaya, 'Benim zoruma giden şudur, Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyor.' Peki bu insanlar 2 seneyi geçti evlat nöbeti tutuyor. Bunların hepsi mi yalan söylüyor? Onun hak ihlali varsa bunun hakkı nerede? Sen bir evladı okut, büyüt, sonra iki çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın. Bak 6 sene benim çocuğumu silah zoruyla aldı ve şehit etti. Bizim hakkımız nerede? Bir seferde o kürsüye çık deki, HDP sen bu ailelerin hakkını vereceksin, ya kınayacaksın ya da vereceksin'' diye konuştu.

''Sana Mardin'de oy çıkmaz'' diyen Kaya, ''Biz ölmedik daha Kılıçdaroğlu. Bizim için hiçbir şey yapmadın. Bir kere olsun sen o kürsüye çıkıp da demedin bunların çocukları polis, asker, diğerleri sivil, çoluk çocuk bunları niye dağa kaldırıyorsun? Bunları niye şehit ediyorsun? Bunu bir kere söyle içimiz biraz rahatlasın. Neymiş, Selahattin Demirtaş hakkı ihlal edilmiş. Hadi oradan ne hakkı? Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Biri Kuzey Irak'tan polisimizi, askerimizi şehit ediyor diğeri Trakya'dan bizi şehit ediyor. Son ferdim kalana kadar PKK ve HDP ile mücadele edeceğim. Bu ailelere de elimden ne gelirse yardım edeceğim'' şeklinde konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
OYNAT 00:59
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidinin babasına bayram ziyareti
Diyarbakır'da, HDP il binası önünde eylem yapan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya'ya bayram ziyaretinde bulundu.
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