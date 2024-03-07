Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den kadınlara büyük destek

Toplumun temel taşı olan kadınların sosyal yaşamda var olabilmesi, aile ekonomilerine destek olması ve kendisini geliştirmesi için birçok proje yapan ve projelere destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin ve Belediye’nin Fen İşleri, İmar, Kültür ve Turizm, Sağlık ve Sosyal İşler gibi önemli görevlerinin emanet edildiği kadın yöneticilerin öncülüğünde Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atıyor.





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlamak, kadın istihdamını arttırıcı, kadın sağlığını koruyucu kurumsal işbirlikleri geliştirerek nitelikli ve süratli çözümler üretmek ve gerek belediyeler, gerekse diğer kurum ve kuruluşların hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin göz bebeği “gasmek” 328 bin kadına eğitim verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şehrin gözbebeği Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (GASMEK), yüzbinlerce kadının hayatına temas etti. 2015’te kurulan ve kısa sürede birçok alanda çeşitli branşlarda eğitim vermeye başlayan GASMEK, 328 bin 290 Gazi şehirli kadına eğitim verdi. Farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile kadına yönelik eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapan GASMEK’lerde girişimcilik, el işi, mesleki eğitimler, kişisel gelişim kurslarına her gün bir yenisini saha ekliyor.





Eğitim almak amacıyla kurs merkezlerimize gelen kadın kursiyerlerin rahat eğitim almalarını sağlamak için ise 3-6 yaş aralığındaki çocuklarının oyun odalarında gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler veriliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK MEKÂN: HAVARA KAFE VE RESTORAN

Türkiye’den “Gastronomi” dalında 2015 senesinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına ilk katılan şehir olan Gaziantep, “Gastronomi Şehri” unvanının mimarları olan kadınların iş hayatına katılımlarını ve aile ekonomilerini katkılarını artırmayı, onların sosyal hayata daha çok katılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla kurulan Panorama Müzesi içindeki Havara Kitap Kafe ve Restoran ile pek çok kadın bu imkana kavuştu. Kadın istihdamının önemli örneklerinden olan Havara Kafe ve Restoran’ın mimari konsepti tamamen atıkların değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Çalışma prensibini sürdürülebilir üretkenlik değerlerini çoğaltmak ve devam ettirebilmek olarak ön plana çıkaran Havara Kafe ve Restoran tamamen kadınların istihdamına odaklanıyor.





İşletme mutfağında dönüşümlü olarak, hafta içi yarı zamanlı 16, hafta sonları ise 8 olmak üzere 24 kadın aşçı görev alıyor. Servis elemanları ise turizm ve otelcilik okullarından mezun İngilizce diline hakim kadınlar arasından seçiliyor.

GAZİ ŞEHİRDE BÜYÜKŞEHİRLE KADINLARIN BAŞARI HİKAYESİ: HAŞIL RESTORAN

Gaziantep’te kadın çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilmesi, kadınların ürettikleri ürünleri aracısız satma imkanı bulması için kurulan 120 kadın üyenin bulunduğu “Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi”nin ürünlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilerek tanıtılabilmesi amacıyla kurulan Ha şıl Restoran da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan başka bir girişim.

Kadınların ürettikleriyle özgüven ve gelir kazanması, ayaklarının üstünde durması için başlatılan kadın girişimine Gazi şehrin tarihi Bey Mahallesi Hayad Sokağı’nda hayadlı bir evi restore edip teslim eden Büyükşehir Belediyesi, merkezin binasının gelir elde edecek restorana dönüşmesi için iç dizaynına da destek verdi. Tamamen kadınların çalıştığı, ürünlerini kadın çiftçilerden sağlayan Haşıl Restoran, binası ve konseptiyle eski kültürün yaşatılmasını hedefliyor ve kentin geleneklerini yansıtacak şekilde Antep yemeklerini müşterilerine sunuyor.





TARIMA KADIN ELİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kadın üreticiye destek olmak ve kadınların üretimde daha fazla rol almasına katkı sağlamak amacıyla, kadın kooperatiflerinin kurulmasını ve mevcut kooperatifleri destekliyor.





“Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin; Tarıma Değer, Kadına Değer, Topluma Değer Projesi” ile kurulan Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi ile 550 kadına kooperatifleşme eğitimi verildi.





Merkez içinde en gelişmiş kurutma teknolojilerinden birisi olan freeze dry tesisi kadın çiftçilerin hizmetine sunuldu. Kurutma ile tazesine en yakın besin değerlerine sahip ürün üretiminde kadınların aktif rol alması, teknoloji anlamında da kendilerini geliştirmelerine imkan sağladı.





Eğitimler sonucunda gönüllü kadınların Oğuzeli Ezogelin Kadın Kooperatifi bünyesinde dondurarak kurutma tesisinde üretim yapmalarına fırsat verildi. Ayrıca merkezin kapasitesini artırarak nar ve üzüm işleme entegre tesisi kuruldu ve kadın üreticilerin hizmetine sunuldu.





İslahiye’de ise yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin teşvikleri ile kadınların birleşerek kurdukları Yesemek Kadın Kooperatifi için güneş enerjisinden yararlanarak kırmızı pul biber, biber ve domates salçası, kuru domates, üzüm pekmezi, koruk ekşisi gibi geleneksel ürünler üretecek tesisler yapıldı.





Nizip’te de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin teşvikleri ile kadınların birleşerek kurdukları Yeşil Nizip Kadın Kooperatifi’nde güneş enerjisinden yararlanarak nane, hurma gibi ürünleri kurutarak katma değerli ürünlere dönüştürüp, ekonomik gelir elde etmeleri ve ilçedeki kadınlara örnek teşkil etmeleri amaçlandı.

KADIN DOSTU KENT GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI İLE KADINLAR ŞEHRİN YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLUYOR

Gaziantep Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Kadın Dostu Kent Gaziantep mobil uygulaması, kadınların günlük hayatına yardımcı olurken, kent hakkında bilgi almalarına ve gördüğü sorunlarla ilgili yetkili birimlerle doğrudan iletişime geçme imkanı sunuyor. Uygulamadaki “Mahalleni Güzelleştir” bölümüyle kadınların mahallelerinde sorun olarak gördükleri konularda, belediyenin ilgili birimlerine bilgi verme ve bilgilendirme sonrası uygulama üzerinden sonucu takip etme imkanına sahip oluyor.





Mobil uygulama, Gaziantep’te yaşayan kadınların hem şehirdeki hem de belediye hizmetlerine yönelik güncel bilgilere ulaşmasını kolaylaştırarak etkinlikleri haber veriyor, kentteki firmalarla imzalanan indirimlerden uygulamayı kullanan kadınların haberdar olması hedefleniyor. Uygulamayla kadınlar; çevre koruma, enerji tasarrufu ve sıfır atık konularında bilgi alarak “Yeşil Şehir Gaziantep” sloganıyla gönüllü çevre koruma elçisi olabiliyor.





Öte yandan “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Eğitim”, “Kadın ve Tarım”, “Kadın ve İstihdam”, “Kadın ve Hukuk”, “Kadın ve Sanat”, “Kadın ve Spor” başlıklarında konularında belediyenin etkinliklerinden ve çalışmalarından haberdar olurken, yapılan çalışmaları görebiliyor. Uygulamada bulunan yıldız puan sistemiyle Gazi şehirli kadınlar listelenen ödüllerin sahibi olabilirken, dileyen vatandaşlar düzenlenen turlara yıldız puanlarıyla katılabiliyor.

KETEM, KADINLARLA KANSERE KARŞI MÜCADELE EDİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığı alanında bölgede ve Türkiye genelinde örnek olmasını sağlamak amacıyla yenilikçi teknolojik uygulamalardan faydalanarak ihtiyaçların tespiti ve bunların giderilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Kansere karşı mücadelede en önemli noktalardan biri olan erken tanı için; şehirde yaşayan 15-69 yaş aralığında bulunan kadınların, tarama, teşhis ve gerekse de tedavi olanaklarını artırmaya yönelik merkezler kurmak ve mevcut kuruluşlarla iş birlikleri yapmak için büyükşehir bünyesinde Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) kuruldu. İl merkezinde yer alan toplam 196 mahallede çalışma yapıldı.





Kadınların mevcut merkezlere ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığı alanlarda KETEM sayısının artırılması için çalışma başlatılırken Mobil Mamografi Tarama Aracı hizmet vermeye başladı. Mobil Mamografi Tarama Aracı ile kenar mahallelerde ve kırsalda taramalar yapıldı, kanserle mücadelede eğitim verildi.





“ANNEYE SÜT BEBEĞE CAN”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Anneye Süt Bebeğe Can Projesi" ile anne adaylarına 45 günde bir 12 litre süt dağıtımı yapılıyor. Şehirde bulunan hamile kadınlara, İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hamilelik sürecinde önemli besinlerin başında gelen sütün temini için çalışan ekipler 123 bin 357 anne adayına toplamda 5 milyon 357 bin 892 litre süt dağıttı.





Sterilizasyon ve paketleme işlemi tamamlanan sütler anne adaylarının evlerine kadar götürülüyor. Anneliğe hazırlık sürecinde beslenmelerine destek vermek amacıyla yürütülen projede Gaziantep’te üretilen sütler kullanılıyor.





GAZİANTEP’İN BAŞARILI KADINLARINDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Şu anda eczacılık yapan Ebru Kaçar lise eğitimi sonrası üniversite için hazırlanmaya başladığını belirterek, “Etrafımda çok fazla GASMEK ile ilgili olumlu yorum duyuyordum. Ben de sınava hazırlanmak için tercihimi bu yönde kullandım. GASMEK’te aldığım eğitim sürecinde rehberlik hizmetinden çok mutlu kaldım. Hocamla iletişimim hala devam ediyor. Üniversitede bile ondan destek aldım. Bir yıl boyunca GASMEK ile üniversiteye hazırlandım. Şimdi eczacı oldum” diye konuştu.





“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HER ZAMAN DESTEKÇİMİZ OLDU”

GASMEK ile eğitim alıp şu anda özel bir işletme sahibi olan ve şef olarak çalışan Zehra Aslanbaş, “Yemek yapmayı, mutfakla uğraşmayı çok seviyordum. Bu manada GASMEK ile tanıştım. İlk olarak aşçılık çırağından başladım. Aşçılık çırağından, usta yardımcılığına, derken usta öğretici oldum. GASMEK’in bana sağladığı en iyi hizmetti. GastroANTEP ile uluslararası şeflerin bizi tanıma fırsatı oldu. Şu anda biz o şeflere ürünler gönderiyoruz. GASMEK olmasaydı böyle bir şey yapamazdım. Düşünün çok güzel eğitim veriliyor size. Büyükşehir Belediyesi bizim her zaman arkamızda destekçimiz oldu. Ben bu hizmetten faydalandım herkesin de faydalanacağını düşünüyorum” dedi.





KENDİMİ DİĞER 80 İLDEKİ KADINLARDAN DAHA ŞANSLI HİSSEDİYORUM