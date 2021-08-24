​Gaziantep, engelsiz yaşamda örnek oluyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Burç Ormanı yanında tahsis edilen arsa üzerinde 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda 3 yıldır hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, sosyal entegrasyon konusunda zorluk yaşayan özel bireylerin, gözü, kulağı, eli, ayağı oluyor. Görme, işitme, zihinsel, dil ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli olmak üzere 7 alanda engellilere yönelik faaliyetlerin gerçekleştiği merkezde, aynı zamanda engellileri sosyal alanlarda zengin kılacak, özgüven sahibi yapacak ve rehabilite edecek spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, karanlık oda, fitness salonu, uzay, elektro ve egzersiz terapiyle hidroterapi havuzu gibi aktiviteler yapılıyor.

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TÜRKİYE’DE İLK AVRUPA’DA İKİNCİ

Engelsiz Yaşam Merkezi, kapasitesiyle Türkiye’de bir ilk, Avrupa’da Amsterdam’dan sonra ikinci konumda yer alıyor. Temel eğitici programlarla çocukları geliştirmenin yanı sıra sosyal aktivitelerle güçlendirilen eğitimlerle de çocuklarda daha kalıcı etkiler bırakılıyor. Özgün ve farkındalık oluşturan bu tedavi yönüyle üyelerin kısa sürede başarı hikayeleri yazdığı merkez, ‘özgüven’ tanımını da bünyesinde barındırırken çocuklar, toplumsal yaşamda daha sağlıklı ve kalıcı bir şekilde var olabiliyor.

YENİ ŞEF ADAYLARI DA YETİŞTİRİLECEK

Masa başı eğitimin dışında organize edilen uygulamalı tedavi süreciyle birlikte de çocuklardan iyi geri dönüşümlerin alındığı, aile fertlerinin değerlendirmeleriyle gün yüzüne çıkarken merkez, tüm temel fonksiyonlarıyla Türkiye’nin bu alanda göz bebeği konumuna erişiyor. Müzik ve resim gibi sosyal atölyelerin diğer rehabilitasyon merkezlerinde bulunmaması özelliğiyle de farkını bir kez daha ortaya koyan Engelsiz Yaşam Merkezi, bunun yanında Gaziantep’in özgün tatlarının, dizayn edilen modern mutfak ortamlarında pratik edilmesiyle yeni şef adayları yetiştirmenin yolunu açıyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Ücretsiz şekilde engellilerin yer alabileceği merkezde eş zamanlı olarak bini aşkın üyeye hizmet verilebiliyor. Toplumsal fayda gözetilerek yol haritasının belirlendiği bu çatı altında rehabilitasyon merkezlerine uzak alanlarda ikamet eden ya da daha dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlara hitap etmek amaçlanıyor.

7 ENGELLİ GRUBA 14 BİN 400 SEANS

Pandemi sürecinde de merkezi yönetimce alınan ortak kararla öğrencileriyle olan bağını koparmayan merkez, Türkiye’de bir ilke imza atarak ara verdiği eğitimlere uzaktan devam etmeye başlamış, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi 7 engelli gruba yönelik 14 bin 400 seans eğitimi vererek faaliyetlerini sürdürmüştü. Uzman kadrosuyla eğitimlerine yeniden başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, bina içerisinde yaptığı düzenlemeler ve yeniliklerle virüse karşı tedbirlerini sürdürürken tüm kurum ve servis araçları hijyen kuralları çerçevesinde temizlenip dezenfekte edildi. Faaliyetlerini aralıksız sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi, bur çok yerel yönetimlere de örnek oldu.