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GAZİANTEP

Kadınların ’en acı’ mesaisi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, acıdan para kazanıyor. Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep haber: Kadınların ’en acı’ mesaisi
Acı biberleri çöpünden ayıran kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar da ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Sokak aralarına serilen biberlerin çöpünü temizleyerek para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 50 ila 60 kuruşa temizliyor.

“Elimiz yanıyor ama alıştık”

Yıllardır biber çöpü temizliği yapan Sabiha Barak, “Biberlerin çöpünü tek tek çekiyoruz. Kilo başına para kazanıyoruz. Bu biberlerin çöpünü temizledikten sonra salça yada toz biber oluyor bunlar. Zor oluyor, elimiz yanıyor ama idare ediyoruz” dedi.

“Kilosu 50-60 kuruşa temizliyorlar”

İşçi Çavuşu Mesut Ünlü ise işçilerin kilo başı çalıştığını ifade ederek, “Bu biberlerin sapını çekiyoruz. Parçalanıyor kuruyor toz biber oluyor. Şuan işçiler çalışıyor. Kilo hesabı çalışıyorlar. Kilosunu 50-60 kuruşa temizliyorlar. Erkekler gündüz hasada gidiyor akşama doğru kadınlarla beraber biber çöpü temizlerler” diye konuştu.

Gastronomi şehri Maraş Biberi için standart peşinde
GÜNDEM
Gastronomi şehri Maraş Biberi için standart peşinde

Gaziantep'in simgesi kırmızı biberin hasadı başladı
FOTOĞRAF 12
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı. Rekoltenin geçen yıla göre fazla olması üreticiyi sevindirdi.
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İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber hasadı başladı.
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Karakaya, Akınyolu, Yelliburun, Yeşiova, Yesemek, Ortaklı, Elbistanhöyüğü, Çubuk ve Şahmeran mahallelerinde ekimi yapılan ve bu yıl 50 bin ton rekolte beklentisi olan kırmızı biber hasadına başlanması, üreticinin yüzünü güldürdü.
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Hasadının ardından ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında tarlalara gidenler, arazide maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak biber hasadı yapıyor.
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Kırmızı biber üreticilerinden Yaşar Bağbekleyen, biberin İslahiye için önemli bir değer olduğunu ve kendilerinin bu nedenle 'kırmızı altın' olarak adlandırdıklarını ifade etti.
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Rekoltenin geçen yıla oranla çok fazla olmasının üreticileri mutlu ettiğini anlatan Bağbekleyen, Biberde rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindirici. Türkiye'nin bir çok yerinde biber yetişiyor ama İslahiye'de yetişen biber renk, aroma ve lezzet açısından diğer biberlerden daha çok ilgi görüyor. Hasadını yaptığımız biberleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğimiz gibi çok sayıda ülkeye de ihraç ediyoruz diye konuştu.
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Gaziantep'in simgesi kırmızı biberin hasadı başladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı. Rekoltenin geçen yıla göre fazla olması üreticiyi sevindirdi.


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