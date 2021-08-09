Kadınların ’en acı’ mesaisi

Rekoltenin geçen yıla oranla çok fazla olmasının üreticileri mutlu ettiğini anlatan Bağbekleyen, Biberde rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olması sevindirici. Türkiye'nin bir çok yerinde biber yetişiyor ama İslahiye'de yetişen biber renk, aroma ve lezzet açısından diğer biberlerden daha çok ilgi görüyor. Hasadını yaptığımız biberleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğimiz gibi çok sayıda ülkeye de ihraç ediyoruz diye konuştu.