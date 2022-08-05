Su kaybının azalması verimi artıracak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Göleti’ne bağlı açık trapez sulama kanallarının kapalı sulama kanalı sistemine geçmesiyle buharlaşmayı önleyerek su kaybını azaltılarak daha fazla alanın sulanacağını belirtti. Mevcut sulama kanallarının kapalı sistemle değiştirilmesinin planlandığı, 7 milyon 500 bin TL’lik proje için Burç Göleti’nde incelemelerde bulunan Başkan Fatma Şahin, yapılacak çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. İncelemeler sonrası konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, “Sulanabilir alanların artması ve çift ürün alınmasıyla çiftçi ve bölgenin refah seviyesi artacak. Şahinbey, Gaziantep bu bölgenin ana damarı. Göletimiz çok önemli bir gölet. Bu bölgedeki en büyüğü. Göletteki sulama kanallarını güçlendiriyoruz. Çiftçimizin suya ulaşması, dolayısıyla toprağın suya ulaşmasını sağlıyoruz. Sonuçta mavi yeşille, insan suyla, su toprakla buluşacak. Bunu birlikte yapacağız” dedi.

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