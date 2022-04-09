Gaziantep odağına Yeşil Şehir’i koydu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı ‘Yeşil Şehirler’e katılan ve kapsamlı bir yatırım planına dahil edilen Gaziantep için düzenlenen lansmanda, İngiltere’de imzalanan ‘Yeşil Şehir’ anlaşmasının ardından sürdürülebilir yeşil kent ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklara dair bilgiler verilirken, “Yeşil Şehir Eylem Planı” ile ilgili de detaylar paylaşıldı. Toplantıda katı atık, su yönetimi, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki ve ulaşım gibi konu başlıkları ele alınarak EBRD Yeşil Şehirler programının sürdürülebilirlik açısından Gaziantep’teki yol haritası açıklandı.

YEŞİL ŞEHİR YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Gaziantep, 12 aylık süre içerisinde danışmanlar ve paydaşların katkıları ile Yeşil Şehir Eylem Planı’nı oluşturacak. Kentteki, çevresel sorunlar belirlenerek öncelikler ortaya konacak. Bunlara ek olarak kentte aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi kilit başlıklara ilişkin önlemler alınacak ve bu bağlamda binaların enerji etkeni olması, ağaçların gölge sağlaması gibi doğal temelli çözümlerin alt yapısı hazırlanacak. Su kayıplarının en aza indirilmesi de eylemlerin bir diğer amacı olacak.

ARAÇLAR HIZLI ŞEKİLDE ENTEGRE OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Yeşil Şehir programına en hazır kentlerden biri olduğunu belirterek, şehrin sanayi alanlarınında yeşil odaklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şahin, “Bu şehrin ulaşım filolarının çok eski olduğunu, gençleşmesi gerektiğini gördük ve çevre dostu ulaşım araçlarını şehre kazandırdık. Bu kapsamda EBRD’nin desteği ile 120 otobüs aldık. Hızlı bir şekilde elektrikli otobüslere geçmemiz lazım. Bu bizim olmazsa olmazımız. Şu anda belediyenin araç filosuna elektriğe geçirecek çalışmalar yapıyoruz. Elektrikli araçlara geçişin yanı sıra mutlaka hafif raylı sistem ve metroya şehri entegre etmemiz gerekiyor” dedi.

REKLAM

Nandita Parshad

İklim eylem planlı ilk şehir

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise güzel şehir Gaziantep’te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, Yeşil Şehir Lansmanı için burada bulunduklarını belirtti. Lansmanın EBRD Yeşil Şehir programında başlangıç niteliği taşıdığını aktaran Parshad, “Dünyada şehirler hali hazırda enerji kullanımınım yüzde 70’inden ve sera gazı emisyonunun 4’te 3’ünden sorumludur. Bu sebeple de şehirlere yatırım yapmak; iklim değişikliği, hava kirliliği ve çevresel bozulmalar hususunda bir etki oluşturabilme konusunda muazzam fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’de iklim değişikliği eylem planı oluşturan ilk şehir” ifadesini kullandı.