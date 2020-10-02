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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Genç öğretmen takısını satıp öğrencisine televizyon aldı

Gaziantep'te genç öğretmen düğünde takılan takısını satıp öğrencisine televizyon aldı

Gaziantep’te bir ay önce evlenen Müzik Öğretmeni Botan Erekli (29) evinde tablet ve televizyon olmadığı için dersleri takip edemeyen öğrencisine düğünde takılan altınlarını satarak televizyon aldı. Televizyonu hediye ettiği öğrencisinin 4 kardeşi de televizyon sayesinde eğitimlerine devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Müzik Öğretmeni Botan Erekli
Müzik Öğretmeni Botan Erekli

Gaziantep'in Beykent mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören bir öğrencisinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle evlerinde tablet ve televizyon olmadığı için EBA ders programını izleyemediğini tespit etti.

Öğrencisinin ailesiyle iletişime geçen genç öğretmen Erekli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek' sözlerinden yola çıkarak eşiyle konuştuktan sonra öğrencisine bir televizyon almaya karar verdi.

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8 mahallede EBA destek noktası oluşturuldu

Müzik Öğretmeni Botan Erekli

Yeni evli öğretmen Erekli düğünde takılan altınların bir kısmını eşiyle birlikte bozdurarak, öğrencisine derslerini takip edebilmesi için televizyon aldı. Televizyonu hediye eden öğretmen Erekli'nin öğrencisinin yanı sıra evde okul çağındaki diğer 4 kardeşi de eğitimlerine devam ediyor.

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Müzik Öğretmeni Botan Erekli

Yaklaşık bir ay önce evlendiğini ve aileye yardımcı olmak için altınlarının bir kısmını bozdurduğunu ifade eden Botan Erekli, şöyle konuştu:

"Velilerimi her gün arayıp öğrencilerin canlı derslere katılım sağlamalarını istiyorum. Bir öğrencimin babasını aradığımda evde tablet ve bilgisayar olmadığını öğrenince; 'televizyondan takip edebilirsiniz' dediğimde evlerinde televizyonlarının da bulunmadığını söyledi. Ben bu duruma çok üzüldüm. Öğrencimin derslerden geri kalmasına gönlüm razı olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek' sözleriyle hareket ederek eşime böyle bir durum olduğunu anlattım. O da bana destek çıkarak hemen altınları bozdurup televizyonu almam gerektiğini söyledi. Biz de okuldaki hocalarımızla televizyonu alıp aileye götürdük. Aile bizim ısrarlarımızla hediyeyi kabul etti. Çocuklar televizyonu gördüklerinde çok mutlu oldular. Şu anda öğrencim derslere katılıyor. Bu durumdan biz de çok mutluyuz."

Müzik Öğretmeni Botan Erekli
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