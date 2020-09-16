Pandemi süreciyle birlikte geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan uzaktan eğitim, devam eden süreçte belirli sınıflarda yine EBA TV üzerinden devam edecek. Bu kapsamda eğitimde eşitliği sağlamak adına Türkiye genelinde oluşturulan 4080 EBA Destek Noktasına, İnegöl Belediyesi de 8 mahallede oluşturduğu 8 ayrı EBA Destek Noktası ile katkı sağlıyor.

8 mahallede EBA destek noktası oluşturuldu.

MERKEZLER EBA DESTEK NOKTASI ŞEKLİNDE DONATILDI

İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, İnegöl Belediyesi’nin 2008 yılında oluşturduğu Bilgi Kültür Evleri EBA Destek Noktası olarak revize edildi. Mahmudiye, Huzur, Cerrah, Alanyurt, Kurşunlu, Yeniceköy ve Mesudiye Bilgi Kültür Evleri ile Nöbetçi Kitaphane, ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılarak yeni fonksiyonlar eklendi. EBA Destek Noktası olarak oluşturulan bilgi kültür evlerinde tüm bilgisayarlara webcam yerleştirildi. Kamera kurulumları tamamlanarak bilgisayarlar kullanıma hazır hale getirildi. Sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet verecek olan EBA Destek Noktalarında öğrenciler canlı derslere katılıp ders saatlerine göre dönüşümlü olarak eğitimlerini alacaklar. Ayrıca merkezlerde sosyal mesafe ve hijyen koşulları da tam anlamıyla sağlanıyor.

8 mahallede EBA destek noktası oluşturuldu.

BİLGİ KÜLTÜR EVLERİ MODERNİZE EDİLECEK

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve beraberindeki heyetle birlikte EBA Destek Noktası olarak düzenlenen Mahmudiye Bilgi Kültür Evini ziyaret etti. Burada öğrencilerin çalışmalarını yerinde gören Başkan Taban, EBA Destek Noktasıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Taban, “Bugün Mahmudiye Mahallemizdeki bilgi kültür evimizdeyiz. Buralarda EBA dönüşüm sürecini tamamlayarak öğrencilerimize okullarına destekte bulunabilmek adına bir takım düzenlemeler yaptık. Salgından dolayı herkes okula gidemiyor. Evlerinden veya bulundukları ortamdan derslerini takip etmesi gereken öğrencilerimiz için böyle bir adım attık. Var olan bilgi kültür evlerimizin aslında modernizasyonunu da düşünüyoruz. Bunlarla ilgili bir dizi çalışmalar da yürütüyoruz. Şimdilik 8 ayrı noktada var olan bilgisayarlarımızı Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle ders yapılabilir hale dönüştürerek öğrencilerimizin istifade etmesini istedik. Şuanda; Mahmudiye, Huzur, Cerrah, Alanyurt, Kurşunlu, Yeniceköy ve Mesudiye Mahallelerimiz ile Nöbetçi Kitaphanemizde öğrencilerimiz sadece kendi kulaklıklarını getirerek derslerine katılabiliyorlar. Bugün biz de öğrencilerimizin neler yaptığını görmüş olduk. Sabah 08.00’dan akşam 17.00’a kadar merkezlerimiz hizmet verecek” dedi.

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BU MERKEZLER ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise Başkan Taban’a sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ederek; “Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsü, eğitimi sekteye uğrattı. Biz de Bakanlığımızın bir hafta gibi kısa sürede yaptığı çalışma neticesinde Mart ayından itibaren uzak eğitimi, EBA’yı devreye sokarak eğitime yeniden başlamıştık. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da 31 Ağustos itibariyle başladı. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerimize başladık. EBA’ya erişim noktasında zorluk yaşayan öğrencilerimize kolaylık sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 okulumuzda EBA destek noktası oluşturduk. Sayın Başkanımızın da destekleriyle bugün bilgi kültür evlerimizde de EBA destek noktaları hizmete girdi. Öğrencilerimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

