Havai fişek atana, attırana 36'şar bin lira ceza kesilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte hava fişek atmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu kuralı ihlal eden mekanlara, attıranlara ve atanlara 36'şar bin TL cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Vali Gül, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gaziantep’te havai fişek atılması yasak olmasına rağmen sık sık bu kural ihlal ediliyor. Aldığımız son kararla havai fişek yasağını ihlal eden;

Mekanlara 36 bin TL

Attıranlara 36 bin TL

Atanlara 36 bin TL olmak üzere çevre kanununa göre ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır..."