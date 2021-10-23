Gaziantep’e 100. yılda 27 milyon fidan

‘Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller’ sloganıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından il genelinde başlatılan Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 27 milyon fidan hedefi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle başlatılan ağaçlandırma projesinin yeni sezondaki ilk durağı Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi’yle imzaladığı protokol kapsamında 9 bin 517 metrekarelik alanda fidanlar toprakla buluştu.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve siyasiler katıldı.

Fatma Şahin

33 TÜR AĞAÇ DİKİLECEK

2020-2021 sezonunda başlatılan “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” Projesi’nde 35 etabın 18’inde ağaç dikimi yapıldı. Fidanların toprakla buluştuğu 18 etabın sonunda 135 bin 327 metrekare alan ağaçlandırıldı. Yaklaşık 6 bin civarında ağaç dikimi yapıldı. 2021-2022 sezonunda ise yaklaşık 20 etapta 823 bin 595 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması planlanıyor. OSB’nin ağaçlandırma çalışmasını üstlendiği bu etapta, Gaziantep iklimine uygun 33 ağaç türünün dikimi gerçekleşecek.

YEŞİL OSB İÇİN ETÜT

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinin kalbi D-400 Karayolu’nun yanında olduklarını belirterek, “Gazi şehir yeşili seven, hafta sonu ailesiyle ağacın altında vakit geçiren bir şehir. Pandemi süreci de bizlere gösterdi ki yeşil alanlar Gaziantep kültürü açısında çok değerli. 2014 yılında göreve geldiğimde bu şehrin havasını, suyunu, toprağını kirleten unsurları ölçtük. Kendimize yol haritası belirledik. Salgında dünya küçülürken Gaziantep, büyüdü. İstihdam ve ihracatla kendi ülkesinin yanı sıra dünyanın da karnını doyurdu bu şehir. Organize Sanayi Bölgemizin yeşile bürünmesi için de etüt çalışmaları yapılıyor, izlenecek yol belirleniyor” diye konuştu.

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kapısını çaldıklarında desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini dile getirdi.