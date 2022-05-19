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Gaziantep'te 'arazi' kavgası: 2 kardeş öldü

Gaziantep'te kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 58 yaşındaki Ahmet K. ile 55 yaşındaki kardeşi Ömer K. yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepte arazi kavgası: 2 kardeş öldü
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'teki olay, öğle saatlerinde Oğuzeli ilçesi Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabanca ve av tüfekleri ile birbirlerine ateş etti. Silah sesini duyan mahalleli ise jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ömer K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ömer K.'nin ağabeyi Ahmet K. ile Mehmet ve Osman K. ise Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet ve Osman K.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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