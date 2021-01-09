Gündem Gaziantepte KCK üyelerinin yargılandığı davaya HDP ve CHPli vekillerden özel ilgi
GAZİANTEP

Gaziantep’te KCK üyelerinin yargılandığı davaya HDP ve CHP’li vekillerden özel ilgi

CHP ve HDP arasındaki gizli ittifak bu kez de mahkeme koridorlarında belgelendi. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul ile terör örgütü PKK’dan yargılanan CHP’li meclis üyeleri ve HDP ve DBP’li yöneticilerin yargılandığı duruşmada görüldü.

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Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor.
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası sürüyor.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın kent merkezi yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından iddianame hazırlanan 18'i tutuklu 30 sanık Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

CHP VE HDP YAN YANA

  • CHP ve HDP’li isimlerin yargılandığı davada iki partinin gizli ittifakı da bir kez daha belgelendi. PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından yargılanan CHP Şahinbey Meclis Üyesi Hurşit Besle ve CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Adnan Erol’u mahkeme salonunda CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya yalnız bırakmadı. Duruşmaya HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da katıldı.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

CHP’li Erol ve Besle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Şahinbey Belediyesinin CHP'li Meclis üyesi Hurşit Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol da yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

BESLE PKK EYLEMLERİNE KATILDI

Tutuklu Hurşit Besle'nin, KCK'nın sözde mali alan yapılanmasının yetkililerinden olduğu, sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgüt yapılanması içinde finans temini alanında kurban derisi toplama, zarf dağıtma gibi faaliyette bulunup projeler geliştirdiği iddia edildi.

Besle'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın önem atfettiği gün ve zamanlarda "örgütsel duruş" sergileyerek yapılan eylem/faaliyetlere katıldığının tespit edildiği öne sürüldü. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen veya cezaevinde bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarını sahiplenerek, ailelerine örgüt adına ziyaretler düzenlediği de öne sürülen Besle'nin, kullandığı sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Türkiye Cumhuriyetini itibarsızlaştırıp, PKK/KCK'nın propagandasını yaparak terör örgütünü övücü ya da özendirici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Besle'nin KCK'nın Türkiye masası yapılanması içinde kent yürütmesi altında mahalle meclis komisyonları olarak örgütlenen yapıda ev toplantıları düzenleyip katıldığının tespit edildiği iddia edildi.

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EROL KCK YAPILANMASINDA FAALİYETLERDE BULUNMUŞ

Tutuksuz yargılanan belediye meclis üyesi Adnan Erol'un ise terör örgütü KCK'nın yapılanmasında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği ileri sürüldü. Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü bulunan ve KCK'nın cezaevi örgütlenmesi içerisinde olduğu düşünülen şüphelileri defalarca ziyaret ettiği belirlenen Erol'un, örgütün cezaevi iç koordinasyon ile dış koordinasyonu arasında iletişim-irtibat sağladığı ve terör örgütü tarafından açlık grevleri ile ilgili alınan talimatları ilettiği ifade edildi.

Şüpheli Erol'un siyasi kimliği ve avukat olması dolayısıyla hukuki kimliğini de kullanarak KCK içerisindeki faaliyetlerini gizlediği vurgulandı.

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