HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlık şartı

HDP Diyarbakır İl Binası'nda gerçekleştirilen operasyonda da çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmişti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı.

"HDP ile kendilerini kamufle ettiler"

İddianamede terör örgütünün "siyasi parti faaliyetleri" adı altında eylemlerine devam ettiği ve HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı belirtildi. HDP ve DBP binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir.

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Referans olan konular incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, Kürdider'de (kapatılan) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar referans olarak alınmıştır. Bunların hepsi KCK yapısına ilişkin olup daha önce açıklanan konulardır."

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"HDP binası örgüt karargahı gibi"

Kentte bulunan HDP ve DBP parti binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilenler tespit edilen dokümanların tamamı değildir. 500 doküman CD ile dosyaya eklenecektir. Ayrıca bu dokümanların ele geçtiği hard diskte de incelemeler devam etmektedir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. 'KCK sözleşmesi', 'HPG yönetmeliği' gibi. Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. Bu kadar büyük bir arşivi nasıl elde ettikleri merak uyandırıcıdır.

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Şüphelilerin özellikle DBP'nin alttaki odasında ne kadar fütursuzlaştıklarını da göstermektedir. İlimizde terör örgütü adına faaliyet yürüttüklerini bu kadar aleni olarak dışa vurmaları ürkütücüdür. Oda tam olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir."

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OYNAT 00:49 Bakan Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. HDP saflarına dönerek kayyum atanan belediyelerde görev yapan belediye başkanlarının 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldıklarını belirten Soylu, ''Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh, bu da size kapak olsun'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:30 Bakan Soylu: Biz, Selahattin Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Soylu, ''Biz teröriste terörist diyoruz. destekçisine, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediyeye terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Selahattin Demirtaş'a da terörist diyoruz. Karayılan'a, tecavüzcü Duran Kalkan'a da terörist diyoruz'' ifadelerini kullandı.

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