Gaziantep’te organize suç örgütlerine operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine yönelik 20 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAF 11 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi

20 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu ikametlerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 14 adet şarjör, 50 adet fişek, 2 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca gövdesi, 2 adet silah kabzesi, 1 adet kelepçe, 2 adet pompalı tüfek, 11 adet kartuş, 6 adet kılıç, 13,45 gram eroin, 34,36 gram metamfetamin, 3,43 gram sentetik cannabinoid, 1,30 gram kokain, 2,3 gram esrar, 6 adet captagon uyuşturucu madde ile uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin TL ele geçirildi. Ekipler, operasyon sonucu aralarında örgüt lideri ve yöneticisinde bulunduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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