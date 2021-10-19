Gündem İstanbulda torbacılara şafak operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kağıthane merkezli il genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aranmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: İstanbulun birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu
Operasyona Özel harekat polisi, Narkotik şube ekipleri ve İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok ilçesinde saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik şube ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Operasyona Özel harekat polisi, Narkotik şube ekipleri ve İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden biri Bahçeşehir'de bulunan rezidansın 6. katıydı. Özel hareket ekiplerince dairenin kapısının kırılarak girildiği evde narkotik madde araması yapıldı.

İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
DHA
İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı
FOTOĞRAF 8
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Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hoşgörü Sokak üzerinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında 13:30 sıralarında göçük meydana geldi.
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Göçükte Serkan K. isimli işçi mesai arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan Erdal Aşkar için kurtarma çalışması başlatıldı.
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Olay yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Tahlisiye ekipleri de sevk edildi. Acil sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken mahsur kalan Erdal Aşkar için göçen bölgede tahkimat çalışması yapıldı. Maden ocağının içi de temiz hava ile havalandırılırken tahkimat için kullanılacak ağaçlar ocağın girişine getirildi.
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Yaklaşık 11 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Aşkar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
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51 yaşındaki Aşkar’ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalesinde öldüğü tespit edilen Erdal Aşkar’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte kalan Erdal Aşkar'ın cansız bedenine 11 saat sonra ulaşıldı.


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