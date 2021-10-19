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İZMİR

41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında, 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ operasyonu: 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Operasyon kapsamında, 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı veri paylaşımı sonucunda, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibat kurduğu saptanan ve daha önce gözaltına alınan itirafçıların ifadesi doğrultusunda 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA

41 İLDE OPERASYON

Operasyon kapsamında, 1’i Albay, 1’i Binbaşı, 1’i Yüzbaşı, 3’ü Üsteğmen, 1’i Teğmen, 30 Astsubay, 11, uzman Çavuş rütbesinde; 3’ü Deniz Kuvvetleri, 1’i Sahil güvenlik, 15’i Kara Kuvvetleri, 13’ü Hava Kuvvetleri, ve 16’sı da Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 33’ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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