Gaziantep’ten ’Günübirlik’ atılımı

Gaziantep’in tanıtımına yönelik lobi çalışmalarına girişen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Gaziantep turizmini masaya yatırdı. Şahin, THY’den Gaziantep’e Ege’ye ve Akdeniz’e gelen yabancı turistler için ek seferler ve yeni hat açılmasını isterken, TÜRSAB’tan ise Eylül ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Gastronomi Festivali için özel turlarla şehre turistlerin taşınmasını talep etti. Başkan Şahin, konuyla ilgili gerekli çalışmaların yürütüleceğine yönelik yetkililerden destek sözü aldı.

UNESCO ONAYLI ŞEHİR

Konuyla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) onayını almış bir şehir olduğunu hatırlatarak, “Anadolu’nun kültürel mirası en büyük hazinesidir, bunu Dünya’ya anlatmamız lazım. Anadolu’nun en önemli aksı Gaziantep’in bulunduğu akstır. Neden? Burada Fırat Nehri var, suyun olduğu yere medeniyet geliyor. Roma, Hitit, Osmanlı ve İslam medeniyetlerin en güçlü eserleri burada bulunuyor” dedi.

‘TURİSTLERİ ŞEHRE ÇEKECEĞİZ’

Fıstık ve biber hasadının yapıldığı, yerel güzelliklerin hissedildiği eylül ayı içerisinde Uluslararası Gastronomi Festivalini düzenleyeceklerini dile getiren Başkan Şahin, şöyle devam etti; “İki yıl önce ‘Şimdi Gaziantep’e Gelme Zamanı’ adı altında bir kampanya başlattık, kentimize 1 milyon kişi geldi. İkinci kampanyamız ise, ‘Uzaklarda Arama’ olacak. Safari’yi görmek için Afrika’ya, yemek yemek için San Sebastian’a gitmeye gerek yok. Bu güzelliklerin hepsi; Anadolu’da, bölgede ve şehrimizde var. Bunun için yurt içi ve dışından turistleri, şehrimize çekmemiz gerek. Deniz ve güneş turizmi için Ege’ye ve Akdeniz’e yurtdışından gelen turistleri, günübirlik kente getireceğiz.”