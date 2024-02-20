Gazze'de bilanço her gün artıyor: Can kaybı 29 bin 195'e yükseldi

BM Sözcüsü Dujarric'in basın toplantısından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ateşkes çağrısında bulunarak BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze için tek ses olması gerektiğini belirttiği duyuruldu.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.