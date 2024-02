Gazze'ye can suyu olacak Özgürlük Filosu mart ayı sonunda yola çıkacak

İHH Genel Merkezi’nde düzenlenen basın açıklamasına, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın yanı sıra; 10 ülkeden Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu üyesi akvistler katıldı. Koalisyonun katılımcı kuruluşları arasında; Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Derneği, Kanada’dan Canadian Boat To Gaza, Malezya’dan My Care Malaysia, Norveç’ten Ship To Gaza Norway, Güney Afrika’dan Palestine Solidarity Alliance, İsveç’ten Ship to Gaza Norway, ABD’den US Boat to Gaza, Avustralya’dan Free Gaza Australia, Yeni Zelenda’dan Kia Ora Gaza, İngiltere’den Palestine Solidarity Campaing ve Breaking the Siege of Gaza yer alıyor.