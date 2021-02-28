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POLİTİKA

Geleceğe daha güvenle bakıyoruz

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımlar sayesinde hem insani gelişmişlik hem de ekonomik altyapı bakımından geleceğe daha güvenle baktıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Vahdettin Köşkü’nden Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımları planlarken sadece millete baktıklarını belirtti:

Geçmişte her biri eziyete dönüşen ve mecburen çıkılan yolculuklar artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım alternatiflerini kullanma imkanı olan pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu’nun dört bir yanına doğru genişlemektedir.

GELECEĞE GÜVENLİ BAKIYORUZ

Bir dönem sadece meraklılarının bin bir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabii güzelliklerimiz bugün artık yüz binlerin, milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline dönüşmüştür. Hepsi de birbirini tamamlayan ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Bu güçlü altyapı sayesinde küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyoruz.

YATIRIMLARLA ALAY EDİYORLARDI

Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip ‘buraya uçak mı indireceksiniz?’ diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp ‘buraları patates, soğan deposu mu yapacaksınız?’ diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip ‘buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?’ diye dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük.

SADECE MİLLETİMİZE BAKTIK

Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes’e, rahmetli Demirel’e, rahmetli Özal’a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamız’a yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık.

EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ HALİNE GELECEĞİZ

Dünyanın, yakın tarihin en büyük sağlık krizi ve onun tetiklediği sosyal, ekonomik ve siyasi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz. 2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceğiz. Bunun için diğer alanlarla birlikte ulaşımda da yatırımları kesintisiz devam ettireceğiz. Ulaşımdan enerjiye kadar kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Ama asıl olan bu altyapının üretime, istihdama, büyümeye katkı verecek şekilde değerlendirilmesidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz.

Asfalt uyarısı

  • Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer katılımcıları selamladı. Erdoğan, tünele ilişkin, “Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt olayı pek iyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu güzelliği de görmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi mücadeleden zaferle çıkacağız

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için mücadele ettiklerini, bunun için gençlere her alanda destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Bunun için özellikle ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz. Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını göremiyordur. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye’nin vizyonundan, hedeflerinden de nasibini almamıştır. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın gerçeklerinden de habersizdir. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz, ülkemizin nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye’yi nereye götürmek istediğimizi gayet iyi biliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız.”

ERBAKAN'I ANDI

Erdoğan, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımda Erbakan’ın fotoğrafı da yer aldı.

EN BÜYÜK HAYALİ AYASOFYA’YDI

Erdoğan, Saadet Partisince düzenlenen anma programına da telgraf gönderdi. Erdoğan mesajında özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdikleri projelerde merhum Erbakan’ın gayretlerinden ilham aldıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak Sultan Fatih’in vasiyetini yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’yi, merhum hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz.

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