Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hocalı Katliamının 29. yıldönümünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, bu katliamın aslında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu söyledi. Bir gece kalkıp da Hocalı'da, maalesef tanklarla toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce, binlerce insanın katledilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını dile getiren Erdoğan, bunun Ermenistan'ın yapısının ne olduğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Ermenistan'daki darbe girişimi

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu anda Ermenistan'daki yapılan bu darbe girişimi. Biz biliyorsunuz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da çok açık söylemem lazım. Askerin devreye girmek suretiyle burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması bu da tabii kabul edilebilir bir şey değildir. Burada bütün mesele eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım. Onun tasarrufuyla da zaten Paşinyan'ın akıbeti belli olmuştur. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Paşinyan'ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır."

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

https://t.co/M4luqEhaXs — Yeni Şafak (@yenisafak) February 26, 2021

Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?

Bir gazetecinin "Pazartesi günü kabine toplanacak. Merak edilen bir konu kısıtlamaların gevşetilmesi. Hangi iller ön planda olacak ve dün Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı. 'Mutasyon etkili, bulaşıcılık arttı.' dedi. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulunun çalışmalarının pazartesi günü kabinenin önüne geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Kabinede de bunun biz tekrar müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerimizde, ne konumda olduğunu, ne denli istatistiki eğriler, nerelere vardığını orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek, sunumunu yapacak. Bu sunumdan sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız, bütün bunları otellere varıncaya kadar neler yapmamız gerekiyor, bunların kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacak ve ondan sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halkıma inşallah ifade edeceğim."

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OYNAT 02:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'lilerin kitabında hizmet var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan 'Bu CHP'lilerden bu tür şeyleri dinlediniz mi? Bunların kitabında hizmet var mı? Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, efendi olmaya değil. Şimdi beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM 1994 ruhuyla 2023’e ulaşacağız

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a hizmet etmek şereflerin en büyüğü

“Bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz bu proje benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. Ülkemizde biz bir şeyler istiyoruz. Ve boğazın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu İstanbul’da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz bundan yıllar önce bir tankerinin özellikle Sarayburnu açıklarındaki olayı, yani hemen şuracıkta, yaşanan olay. Ve aylarca bu tanker burada yandı. Bütün bu olaylar yaşanırken hala bu ana muhalefet yaptırmayız, istemeyiz. Ya siz ne istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Hiçbir şeyleri yok” şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki en büyük proje Kanal İstanbul'dur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Erdoğan Kanal İstanbul'un ihale aşamasına geldiğini ve projeye yerli ve yabancı talebinin arttığını belirtti. Erdoğan, 'Benim en önemli projem Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'da yerli ve yabancı talebi artıyor. Burada Kanal İstanbul projesi önemli. İş ihale safhasına geldi. Projenin mimari boyutu hazır, teknik bütün boyutlar da hazırdır.' ifadelerini kullandı. Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili adımın en kısa zamanda atılacağını ve Kanal İstanbul projesi ile İstanbul'un çok daha farklı bir görünüme ulaşacağını söyledi.

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