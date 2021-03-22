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POLİTİKA

Geleceğimizi omuz omuza inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Günü dolayısıyla barış, kardeşlik ve güç birliği mesajı verdi. Erdoğan mesajında, “Nevruz’un yeşerttiği umut ve heyecanla daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza, ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlular ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlular ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda güç birliği vurgusu yaptı. Erdoğan, baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi Nevruz Günü’nü tebrik ederek, mesajında şunları kaydetti: “Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum. Nevruz’un yeşerttiği umut ve heyecanla hem ülkemiz hem bölgemiz hem de bütün insanlık için daha müreffeh, daha adil ve daha güvenli bir geleceği kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza vererek ilmek ilmek inşa etmeyi sürdüreceğiz. Nevruz’un aziz milletimize ve bütün insanlığa esenlik, bereket ve muştular getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

İyi ki varsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü’nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız.”

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